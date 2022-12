Intempéries : 12 interventions pour des chutes d’arbres et de câbles

La pluie et les rafales de vent ont fait quelques dégâts en province de Luxembourg. Des arbres et des câbles, tombés sur la chaussée, ont causé des entraves partielles, voire totales, de la circulation. Les pompiers de la zone de secours dénombrent 12 interventions entre vendredi 18 heures et ce samedi matin, 9 heures. Ils sont intervenus, entre-autres, à Vielsalm, Marche-en-Famenne, Arlon, Bertrix, Virton et Ochamps.