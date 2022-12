Vers 18 h 30, un véhicule, seul en cause, a fait une sortie de route, rue du Fourneau Saint-Michel à Awenne (Saint-Hubert). Un blessé léger a été pris en charge. Les pompiers de Saint-Hubert sont intervenus avec, en renfort, leurs collègues de Rochefort.

Peu avant 23 heures, deux véhicules – une voiture et un pick up – ont été impliqués dans un accident rue de Miaumont à Orgeo (Bertrix). Le pick up a terminé sa course contre un arbre. Le conducteur, coincé dans l’habitacle, a dû être désincarcéré. Blessé, il a été pris en charge. Les pompiers de Bertrix se sont rendus sur place avec un officier de la zone de secours.