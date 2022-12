Le hall sportif de la Spetz poursuit sa rénovation à Arlon

Le complexe sportif de la Spetz a déjà connu d’importants travaux entre 2017 et 2019 pour rendre une nouvelle jeunesse au hall 2. La seconde phase du projet concerne le hall 1 accolé. Cette partie du bâtiment construit dans les années 60, doit impérativement être rénové. Le bâtiment est en très mauvais état au niveau notamment de plusieurs pieds de portiques, de la vétusté et de l’insalubrité des installations sanitaires et de problèmes d’étanchéité...

