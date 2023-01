Léglise : L’ASBL Tornade82 reverse 10 000 € pour la bonne cause

Énorme succès pour la seconde édition du Rock and Beer Festival qui s’est tenue à Thibessart à la fin du mois d’octobre, avec 1 500 spectateurs. Les organisateurs, l’ASBL Tornade 82, ont ainsi pu remettre deux chèques de 5 000 € à deux associations locales. L’ASBL Un autre Regard (Houdemont), qui, au travers de stages et de cours de sport unifié, propose des activités aux personnes porteuses de handicap. Le Bailliage (Neufchâteau), un centre d’accueil et d’hébergement pour les enfants et les jeunes en difficulté. Pour rappel, lors de la première édition du festival, en 2017, un chèque de 7 500 € avait été remis à Viva For Life. L’ASBL donne rendez-vous en 2024 pour une troisième édition de ce festival de covers.