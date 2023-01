Zone de secours Luxembourg : davantage d’agressions, mais pas comme à Bruxelles

Lors des réveillons de Noël et du nouvel an, plusieurs pompiers et ambulanciers ont été agressés par des individus prêts à en découdre. Au moins deux victimes sont en arrêt de travail et le syndicat SLFP annonce des actions de grève dans les zones de secours. Chez nous, en province de Luxembourg, le son de cloche est plutôt différent, même si on reconnaît que les agressions ont sensiblement...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous