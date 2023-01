Infrastructures sportives subsidiées : 1,7 million € pour Namur, 178 220 € pour le Luxembourg

Pour rappel, ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables.

Afin de limiter les dépenses en amont de l’obtention d’une subvention, les dossiers nécessitant l’intervention d’un auteur de projet font à présent l’objet d’un accord de principe. Sur base de ce dernier, les porteurs de projets peuvent poursuivre leur dossier en ayant la garantie d’obtenir une promesse ferme de subside après validation de leur dossier technique et vérification des disponibilités budgétaires.

En province de Namur, deux dossiers rentrés par la commune de Vresse-sur-Semois – Aire multisports et Street Workout de Bohan (253 280 €) et de Sugny (277 920 €) – et par la RCA des Sports et du Condroz de Ciney pour la création d’une salle de gymnastique (1 236 820 €) ont été retenus.

En province de Luxembourg, les quatre dossiers retenus pour un montant total de 178 220 €, sont portés par l’administration communale de Tintigny : parcours Vita de Bellefontaine (subside provisoire de 19 780 €), Street Workout de Tintigny (42 950 €), parcours Vita de Rossignol (19 760 €) et Street Workout de Ansart (95 730 €).