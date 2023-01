Jérôme Martiny termine son deuxième Dakar à la 32e place

Le pilote bertognard, qui avait fait du top 30 son objectif, n’en finit pas loin puisqu’il n’accuse au bout du compte qu’un retard de 40 minutes sur l’Espagnol Javi Vega, 30e d’un classement final dominé par l’Argentin Kevin Benavides. S’il avait longtemps navigué autour de la 35e place, Jérôme Martiny avait pleinement profité de l’étape de samedi, bouclée en 29e position, pour opérer un bond de trois positions au classement général. Et il est parvenu à conserver son rang ce dimanche. "Je me suis fait peur sur cette ultime étape, commentait-il à l’arrivée. C’était dur et glissant, j’ai fait des équerres dans tous les sens. Ce Dakar fut particulièrement dur en raison de la difficulté du parcours, mais aussi à cause des soucis mécaniques de ma moto. Même si je suis aussi heureux qu’en 2022, il y a un sentiment en plus en raison de la difficulté. L’an dernier, j’ai achevé le rallye sans aucune fatigue. Cette année, j’ai eu bien plus dur. Lors de l’étape 10, j’ai eu un coup de blues parce que je souffrais physiquement et parce que ma famille me manquait. Mais j’ai tenu et bien géré jusqu’à l’arrivée."