Un guide de référence pour construire ou rénover en province de Luxembourg

Dans le contexte actuel, se lancer dans un projet de construction ou de rénovation peut se révéler être un véritable casse-tête et soulève généralement de nombreuses questions : comment puis-je financer mon projet de manière optimale ? L’entrepreneur doit-il être agréé ? À quels avantages fiscaux et primes ai-je droit ? Comment trouver un entrepreneur sérieux, fiable et qualifié ?

”Le nouveau guide regorge de conseils et informations pratiques, poursuit le directeur. Plus de 600 professionnels sont répertoriés selon la localité et les activités spécifiques qu’ils proposent. Travailler avec un entrepreneur membre d’Embuild, c’est s’assurer de travailler avec une entreprise en ordre d’accès à la profession toujours formée et informée des nouvelles réglementations, qui peut à tout moment s’appuyer sur notre organisation professionnelle pour obtenir un conseil ou une précision.”

Cette nouvelle édition colle toujours au mieux à la demande des utilisateurs : une mise en page avec un code couleur clair et un classement par onglets faciles d’utilisation. Pour faciliter la recherche, les entreprises sont également localisées par métier sur la carte de la province. La partie information propose des articles de fond comme les dix règles d’or avant de commencer son projet, le choix du bois dans la construction, l’installation de pompe à chaleur, un focus sur l’isolation.

”L’ensemble des coordonnées a été mis à jour. Les nouvelles procédures à suivre pour obtenir les primes sont précisées. Les maîtres d’ouvrage y trouvent également, et c’est une autre nouveauté, des informations sur les nouvelles technologies et les bornes de recharge électriques”, conclut François Cloos.

Comment obtenir gratuitement un exemplaire ? Sur le site web : www.embuildluxembourg.be, par mail à info@embuildlux.be ou par téléphone au 061/23.07.70