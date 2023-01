Camion en ciseaux sur l’autoroute E 25, sortie de route sur la N 82

À 5 heures, un accident de circulation est survenu sur la N82 à hauteur du Bois d’Arlon. La chaussée était glissante et une voiture a fait sortie de route. Le véhicule a percuté un arbre avant d’être projeté dans les airs et de retomber sur le flanc. Après stabilisation du véhicule, les pompiers ont procédé à un demi-dépavillonnage latéral afin de libérer le conducteur. Les pompiers d’Arlon se sont rendus sur place avec une autopompe et du matériel de balisage. Un officier de la zone de secours, le SMUR et la police ont également été dépêchés sur les lieux.