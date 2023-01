” La première édition s’est déroulée en 2021 avec l’objectif de stimuler les élèves de la filière restauration en période de pandémie, rappelle Marie Gravé, directrice adjointe et responsable pédagogique du centre IFAPME. En effet, à l’époque, l’Horeca était à l’arrêt. Tous les stages en entreprises étaient supprimés. Ce marathon constituait une alternative dans le cadre de l’apprentissage.”

En 2022, l’initiative a été reconduite, avec succès, et a même bénéficié d’une reconnaissance royale. En effet, le 25 janvier, le roi Philippe a assisté à la seconde édition de ce marathon, encourageant les élèves dans leur démarche. Plus de 1000 repas ont été cuisinés en une journée pour les plus démunis. Le souverain a participé ensuite à une table ronde sur les différentes formations prodiguées au centre libramontois.

” Cette année, le contexte est différent, poursuit la directrice adjointe. Les stages ont repris en entreprises. Cela dit, les objectifs pédagogique et caritatif ne changent pas. Ce marathon permet, en effet, à nos élèves de se confronter à des conditions réelles de travail et de participer à une opération solidaire.”

Les délais impartis seront plus courts. Tous les élèves et les formateurs de la filière restauration, toutes années confondues, disposeront de moins de 8 heures, pour concocter 1 000 repas. Les bouchers, les boulangers, les restaurateurs et les barmans seront mobilisés.

Après minestrone, boulettes sauce liégeoise et café gourmand en 2022, le menu trois services sera composé d’un potage, des délices du Maître boucher accompagné de son stoemp de légumes et d’un gâteau nature moelleux comme dessert. En accompagnement, comme l’an dernier, une baguette artisanale.

” L’équipe éducative souhaite également, en plus de la pratique, valoriser le bien manger, ajoute Marie Gravé. Ensemble, les apprenants et les formateurs mettront à l’honneur des produits locaux et de qualité, viandes, farines, légumes, sans oublier la volonté de tendre vers le zéro déchet.”

Au-delà de l’aspect pédagogique, l’évènement a surtout pour objectif de venir en aide aux plus démunis. Les repas préparés seront offerts et distribués à l’ASBL Saint-Vincent de Paul, très active en province de Luxembourg. L’association les redistribuera ensuite à des familles dans le besoin. Des grossistes fourniront les denrées alimentaires gratuitement.