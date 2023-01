À 12 h 50, un accident s’est produit à la gare de Rossart (Bertrix). La voiture a fini sur le flanc près des rails. Les pompiers de Bertrix, Libramont et Paliseul se sont rendus sur place.

Vers 13 heures, une voiture, seule en cause, a fait une embardée entre Tavigny et Vissoule. Le véhicule a terminé sa course sur le toit. Les pompiers de Bastogne et de Houffalize sont intervenus.

Peu après 14 heures, un accident est survenu entre Goronne (Vielsalm) et Lierneux. Le véhicule, seul en cause, s’est retrouvé sur le flanc. Les pompiers de Vielsalm sont intervenus.

À 17 h 15, deux voitures sont entrées en collision frontale entre Foy et Bizory (Bastogne). Les pompiers de Bastogne et Houffalize sont sur place.