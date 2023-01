Saint-Vincent : clémence du tribunal envers un conducteur contrôlé avec 2,16g à 10h du matin

Le tribunal a fait preuve de mansuétude vis-à-vis d’une situation exceptionnelle, qui ne peut plus se reproduire.

Me Frédéric Gavroy avait joué sur la corde sensible pour demander la bienveillance du tribunal correctionnel d'Arlon quant à une condamnation en première instance. "Le casier judiciaire de mon client est vierge depuis plus de 50 ans, plaide l’avocat. Il reconnaît son erreur, mais c’est un fait isolé. À 78 ans, il venait de perdre son épouse, malade...