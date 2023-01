D’importants moyens humains et matériels ont été engagés. Les pompiers d’Aubange sont intervenus avec une autopompe et, en renfort, une échelle et une autopompe d’Arlon ainsi qu’une citerne de Virton. Un officier de la zone de secours s’est également rendu sur place.

À l’arrivée des secours, l’incendie était sous ventilé avec de la fumée sortant par les fenêtres de l’étage. La maison mitoyenne, enfumée également, a dû être évacuée.

La maison était temporairement inhabitée et est à présent inhabitable suite à l’incendie. Les propriétaires du logement mitoyen ont pu réintégrer leur domicile. Les autorités communales ont été prévenues par la police.