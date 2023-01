À Arlon, le dernier carnaval en date remonte à 2019. “En 2020, tout a été annulé deux jours avant la date, rappelle Numa Glesener, président d’Arlon carnaval. La perte financière se chiffre en dizaines de milliers d’euros. En 2021 et 2022, l’événement a, à nouveau, été annulé, avec comme conséquence, le report de l’intronisation de Mateus 1er. Après trois ans d’attente, le prince carnaval et sa cour seront intronisés le samedi 11 mars. La soirée des princes se déroulera le 11 février. Nous mettons les bouchées doubles pour faire de l’édition 2023 une réussite avec plusieurs nouveautés dont un nouveau décor dans le chapiteau et l’augmentation du nombre de foodtrucks dans le parc. Le prix des boissons a été revu à la hausse : 2,50 € au lieu de 2 € par boisson.”

À Bastogne, le Pat’carnaval a eu lieu en 2020 juste avant la crise Covid. Il a ensuite été annulé à deux reprises. “Plusieurs nouveautés marqueront le 45e anniversaire, souligne Dominique Lambert, président du comité carnavalesque. Un concert d’un cover de Queen est programmé le samedi 18 février, avant l’intronisation du Grand Gédiwi. Une boutique a été mise en ligne pour permettre l’achat des jetons de boissons et de la médaille du 45e. Le prix d’une boisson passe de 2,20 à 2,50 €. L’ouverture des ventes sur place se fera le jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 pour éviter les grandes files pendant la soirée.”

À Marche-en-Famenne, il n’y a pas vraiment eu d’interruption, comme l’explique Eddy François, porte-parole du comité. “En 2020, le carnaval s’est déroulé comme d’habitude. Ensuite, nous avons programmé une édition virtuelle en 2021 et, l’année suivante, deux mini-cortèges à la date prévue, puis une édition normale en mai, le week-end de l’ascension. Chez nous, le thème change chaque année. Les 18 et 19 février, ce sera “La Grosse Biesse revient de Grèce”. Environ 45 chars et groupements participeront à l’édition 2023. Le prix d’une boisson augmentera légèrement : 2,30 € au lieu de 2,20 € ”.