Des dizaines d’escroqueries à l’assurance

Sept prévenus des régions d’Arlon et Virton encourent des peines allant jusqu’à un an de prison ferme, mais surtout des confiscations et des amendes pour plusieurs dizaines de milliers d’euros devant la cour d’appel de liège pour avoir participé à de nombreuses fraudes à l’assurance dans le cadre d’accidents provoqués entre 2010 et 2013 dans la région de Virton. Ils...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous