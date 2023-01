Une “Tournée du Canotier” sous le label du FIRR

Plusieurs artistes se produiront ainsi lors d’un plateau d’exception dans les provinces de Namur et de Luxembourg, à Wavreille (Rochefort), Paliseul et Suarlée (Namur). Les humoristes en tournée ? Bilal Lasiri, Sarah Lélé, Niko Panoz, Juan Rodrigues, Adeline Scuvée et Anthony Circus.

Ces artistes sont actuellement coachés individuellement et collectivement par un artiste invité du Festival International du Rire de Rochefort, en l’occurrence Marc Andréini. Ils participeront tous ensemble à un week-end en résidence dans la région de Rochefort les 10, 11 et 12 février. Outre le coaching et le travail de mise en scène de ce plateau d’exception, ce sera également l’occasion pour les humoristes de tisser des liens et de créer des connexions.

En marge de sa programmation de spectacles d’humour au mois de mai, le FIRR poursuit, vous l’aurez compris, sa mission première : la découverte de jeunes talents. L’objectif de cette tournée est triple. Primo : la mise en lumière des futures pépites de l’humour belge. Secundo : proposer des soirées d’humour à des publics qui n’y ont pas ou peu accès. Tertio : la création de synergies entre les artistes et le public et entre les artistes eux-mêmes.

Ces soirées débuteront à 20 heures. Elles sont coorganisées avec les comités de village concernés ainsi qu’avec le soutien de la Province de Namur. Dans le Namurois, les humoristes se produiront à la salle Saint-Pierre à Wavreille le 10 mars (info et réservations au 0477/66 73 86) et à la salle Saint-Hilaire à Suarlée le 31 mars (0477 13 81 25). En province de Luxembourg, la “Tournée du Canotier” passera par la salle de Sauvian à Paliseul le 25 mars. Info et réservations au 0472/ 22 46 49.