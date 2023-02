L’habitation était inoccupée et c’est un voisin qui donne l’alerte. Les pompiers ont forcé la porte et ont démonté la moitié de la toiture. Ils ont ensuite procédé à l’extinction intérieure et extérieure, puis ont évacué les débris.

D'importants moyens ont été engagés à Habay. ©Zone de secours Luxembourg

Les pompiers de Paliseul et Libramont ont été appelés en renfort pour bâcher le toit. Des dégâts ont été constatés au niveau de la toiture et d’une chambre à coucher. Les habitants ont été relogés dans la famille. Une équipe d’ Ores, la police et le bourgmestre se sont rendus sur place.

Vers 18 heures, rue Émile Dupond, à Rendeux, un passant a aperçu des flammes dans une habitation et a appelé les secours. Les pompiers d’ Erezée, Marche-en-Famenne et La Roche-en-Ardenne sont arrivés rapidement sur les lieux du sinistre. Une ouverture forcée du bâtiment a été nécessaire pour maîtriser le foyer. Les dégâts sont limités et la maison reste habitable