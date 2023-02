Au total, pas moins de 589,5 kg de denrées non périssables ont été récoltés et remis au Resto du coeur de Marche-en-Famenne. Une quantité plus importante qu’en janvier 2022, date à laquelle 584 kg avaient été récoltés.

”Nous remercions vivement les donateurs, souligne Thierry Colonval, responsable du Resto du cœur marchois. “Ce soutien est appréciable dans le contexte difficile que nous connaissons actuellement. En effet, les quantités de marchandises offertes, via les différents fournisseurs, diminuent d’année en année. En 2020, nous avions reçu 96 tonnes. L’année suivante, il n’y en avait plus que 67. En 2022, 52 tonnes ont été offertes.”

L’ASBL “Cœur en marche”, gestionnaire de ce restaurant ouvert au plus démunis, est approvisionnée en denrée alimentaire par des groupements, associations et particuliers mais aussi par les supermarchés de la région, où des tournées sont organisées par les bénévoles, la banque alimentaire et la fédération des Restos du cœur.

” Les quantités diminuent et, dans le même temps, le nombre de bénéficiaires augmente, poursuit Thierry Colonval. Nous ne parvenons plus à répondre à la demande en repas préparés et colis alimentaires. Dans ce contexte, nous avons annoncé aux communes partenaires que le nombre de bénéficiaires, à savoir les personnes envoyées chez nous avec une attestation du CPAS, sera désormais limité à 330.”

À partir du mercredi 8 février, une chaufferie sera accessible de 8 h 30 à midi dans la salle de restaurant. “Ce local sera accessible à tous : il ne sera pas nécessaire de présenter une attestation pour y être accueilli. Le café, le chocolat chaud et le potage seront servis gratuitement. Les personnes qui souhaitent manger des œufs et des crêpes paieront un euro”, précise encore Thierry Colonval.

Les dons en vivres non périssables peuvent être déposés au numéro 28, Chaussée de Liège, à Marche-en-Famenne le mercredi et le jeudi de 8 h 30 à midi.