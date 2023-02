”Les loups dispersants n’ont pas d’impact sur les grands gibiers.”

Le parlementaire luxembourgeois a notamment demandé au ministre si, suite aux menaces de certains chasseurs d’abattre un loup qui traverserait leur lot de chasse, il va rappeler les obligations de préservation du loup et les risques judiciaires qu’ils encourent.

”Par leur formation sérieuse en vue de l’obtention du certificat de réussite à l’examen de chasse, les chasseurs connaissent a priori bien les espèces sauvages et la législation qui s’y rapporte, a répondu Willy Borsus. Ils savent donc que le loup est une espèce protégée notamment par des instruments de droit international. Ils connaissent les sanctions très lourdes qu’ils encourent s’ils en abattent un, la moindre d’entre elles étant le retrait de leur permis de chasse.”

En ce qui concerne les plans de tirs, la réponse du ministre est très claire : “La présence du loup là où il est durablement installé est déjà intégrée dans les plans de tir pour le cerf. C’est donc le cas pour les plans de tir des conseils cynégétiques des Hautes Fagnes – Eifel et du Val de Hoëgne. Cela se traduit concrètement par une adaptation à la baisse du nombre minimum de biches et de faons à tirer.”

Willy Borsus ajoute : “En l’absence d’installation d’un loup ou d’une meute, il n’y a aucune raison d’invoquer la prédation de cette espèce comme argument pour justifier le non-respect du plan de tir “cerf” ou des objectifs de tir “Sanglier”. Les seuls loups dispersants n’ont pas d’impact sur les populations de grands gibiers. Il est impossible d’établir un lien entre la présence supposée d’un loup et des chasses blanches si les chasseurs qui évoquent ce lien ne se manifestent pas auprès du Réseau Loup pour faire valider d’éventuelles preuves de présence du loup.”

Toujours selon le ministre, “dans le bilan au 1er décembre de l’état d’avancement des prélèvements de grands gibiers, il apparaît effectivement que d’une façon générale, les objectifs visés pourraient ne pas être atteints. Cela s’explique notamment par le fait que cette année est particulièrement marquée par des conditions de visibilité difficiles en raison de la persistance du feuillage et par des fructifications abondantes qui peuvent entraîner l’absence de gibier dans les territoires qui sont dépourvus de chênes.”

Enfin, Willy Borsus tient à souligner le travail de tous les acteurs impliqués dans le Réseau Loup en particulier pour toutes leurs actions préventives en vue de rendre la cohabitation entre le loup et l’homme, la plus harmonieuse possible.