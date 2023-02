Un centre de formation éphémère à Libramont

”Le Forem a mené une étude afin de déterminer la meilleure localisation pour nos installations éphémères, explique Noémie Henry, directrice d’Epicuris. C’est en province de Luxembourg que la tension pour les métiers de boulanger, pâtissier, boucher et commis de cuisine de collectivité est la plus forte. L’an dernier, plus de 500 offres d’emploi ont été publiées en lien avec ces quatre métiers. À ce jour, sur le site du Forem, il y a 46 offres d’emploi pour des boulangers, 20 pour des pâtissiers, 30 pour des bouchers et 34 pour des commis de cuisine. ”

La directrice précise que pour accéder à ces formations, aucun prérequis technique n’est exigé. “L’accent est mis sur les compétences comportementales : rigueur et capacité à travailler en équipe. Une première session de formation a débuté le 30 janvier avec près de 40 participants pour ces quatre métiers en pénurie. Les groupes pourront être complétés en cas d’intérêt de nouveaux candidats. Au total, 120 places sont disponibles.”

Après une période de formation de trois mois chez Epicuris, les stagiaires feront un stage de deux mois en entreprise. L’objectif est de les former à travailler en atelier et de les confronter à une première expérience de travail. Une deuxième session de formation débutera en avril.

Le centre de compétence Epicuris est le seul centre dédié aux métiers de bouche en Wallonie. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux travailleurs et aux indépendants, sans oublier les étudiants. Il permet de se former ou de se reconvertir à 12 métiers liés aux secteurs de l’industrie alimentaire et de la restauration. À la demande du secteur alimentaire, Epicuris a évolué en devenant depuis le 1er janvier 2022 le seul centre de compétence complètement mobile en Wallonie.

Des séances d’information sont organisées le 9 février, les 6 – boucherie uniquement – 13 et 20 mars ainsi que le 6 avril au LEC à partir de 9 h 30.