” L’objectif, une fois de plus, est de rappeler, sans relâche, aux politiques et au patronat, qu’ils doivent prendre leurs responsabilités pour redonner de l’espoir aux travailleuses et travailleurs. De l’espoir, mais aussi tout le respect qu’ils méritent”, expliquent, dans un communiqué, Yannick Vincent, secrétaire fédéral de la CSC Luxembourg et Joël Thiry, secrétaire régional de la FGTB Luxembourg.

”C’est un secret de Polichinelle, le citoyen souffre et réclame autre chose qu’un sparadrap sur une plaie béante. On s’est assez moqué de lui, poursuivent-ils. Nous serons sur le terrain pour une fiscalité plus juste, une énergie moins chère, le maintien de l’indexation automatique et, enfin, pour des services publics mieux financés.”

Le départ sera donné à 11 heures à la gare de Marche-en-Famenne. Le cortège emmènera les participants dans les rues du centre, pour rejoindre le bâtiment du ministère des finances, allée du Monument, 25, où seront invités à prendre la parole Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC et Thierry Bodson, président de la FGTB.