Un pédophile déjà condamné en assises prend 4 ans à Arlon pour avoir "tripoté" un mineur dans un camping à Tintigny

Éric Boclinville, un Liégeois résidant actuellement à Welkenraedt, âgé de 54 ans, a été condamné à quatre ans de prison et à 8 000 € d’amende et de frais, pour "avoir commis un acte à caractère sexuel, à savoir notamment déshabillé l’enfant de douze ans, couché celui-ci contre lui et avoir pratiqué des gestes particulièrement scabreux". Les faits se sont déroulés, le 4 septembre...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous