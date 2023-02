Habay: à 18 ans, ivre morte, elle crache, frappe et insulte les policiers d'Arlon

Il était environ 3 heures dimanche et le bal des Gilles touchait à sa fin quand, explique Mme Pascale Robert, substitute du parquet du Luxembourg, trois jeunes d’Habay, une fille née en novembre 2004 et deux garçons ont commencé à invectiver les policiers de la zone de police d’Arlon qui étaient de faction pour garantir la sécurité des fêtards. Le ton est rapidement monté. Les jeunes gens, complètement ivres, se sont montrés violents. À tel point que les policiers ont dû faire usage d’un spray incapacitant. Les deux garçons ont même dû être menottés et ont fait l’objet d’une courte arrestation administrative.