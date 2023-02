” Le Grand-Duché de Luxembourg booste le marché immobilier”

” La proximité du Grand-Duché de Luxembourg booste notre marché immobilier à tous les niveaux, souligne le notaire Georges Lochet. L’explosion des prix de l’autre côté de la frontière – le prix d’une maison quatre façades peut atteindre le million d’euros – pousse les Grand-ducaux à investir en province de Luxembourg. En général, ils achètent une maison comme seconde résidence mais ne s’y domicilient pas. Ces investissements ont une double conséquence : tirer les prix vers le haut et limiter l’accès aux locaux. Le mouvement est en marche dans ce sens : on le ressent.”

Dans ce contexte, les perspectives sont bonnes pour 2023. “On s’attend au maintien de l’activité immobilière cette année, indique le notaire François Dogné. Après une course à l’investissement, en 2022, on s’oriente vers des achats plus réfléchis, un rééquilibrage entre l’offre et la demande. Les prix continueront à évoluer de manière linéaire, pas de façon exponentielle.”

En ce qui concerne les taux d’intérêt des crédits hypothécaires, ils ont légèrement augmenté mais ne dépassent pas 3 à 4 % actuellement. 85,9 % des futurs acquéreurs donnent la préférence au taux fixe.

“Les citoyens se préparent mieux avant d’acheter et le pourcentage de compromis de vente refusés n’augmente pas, poursuit François Dogné. On constate que les banques accordent de plus en plus d’importance à la performance énergétique du bâtiment. En ce qui concerne la fiscalité immobilière wallonne, on espère que le doublement de l’abattement pour le droit d’enregistrement à payer sera bientôt une réalité.”

En conclusion, selon la Compagnie des notaires, l’immobilier restera un investissement sûr en province de Luxembourg, tant pour y habiter que pour y investir.