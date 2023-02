Arlon : un investissement de près d’1,7 million au service de radiologie

La livraison de cette nouvelle machine a nécessité une organisation logistique particulière. Son poids atteignant 4 tonnes, une opération de grutage a été menée, ce mardi, afin de la placer dans les locaux du service en la faisant transiter via les fenêtres extérieures.

La livraison de cet appareil de 4 tonnes a nécessité le recours à une grue. ©Vivalia

Il faudra compter environ quatre semaines pour finaliser l’installation de l’appareil, le paramétrage des séquences d’acquisition et la formation des technologues à son utilisation. Il sera fonctionnel dès le 6 mars prochain.

Des travaux ont également été réalisés pour réaménager les salles de préparation et d’examen du service de radiologie, suite au retrait de l’ancien appareil IRM datant de 2006.

Ce nouvel appareil IRM de la marque Magnetom Sola présente plusieurs avantages et une plus-value importante pour la prise en charge des patients.

Sur le plan technologique, grâce à l’apport des techniques de reconstruction supportées par l’intelligence artificielle, les séquences d’acquisition sont beaucoup plus rapides et silencieuses qu’auparavant.

Les performances de l’appareil permettent de réaliser des examens plus complexes tels que les examens cardiaques, examens abdominaux sans apnée, de la prostate, du foie, etc. De puissants calculateurs intégrés à l’IRM permettent de gérer les données du patient en s’affranchissant de solutions “cloud”.

Sur le plan ergonomique, l’équipement de la machine est spécifiquement étudié pour le confort et le bien-être du patient. Citons, entre autres, le positionnement de la tête du patient rendu plus confortable grâce à l’inclinaison de l’antenne adaptée à sa morphologie. La grande ouverture du tunnel (70 cm) permet également d’accueillir plus confortablement des patients plus corpulents et rend leur examen plus fiable. Par ailleurs, les antennes qui entourent le patient ou la partie du corps à explorer, permettent de détecter les mouvements respiratoires ainsi que l’activité cardiaque du patient, sans devoir placer différents câbles et senseurs supplémentaires.