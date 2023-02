Ateliers du Saupont à Bertrix  : 48 nouveaux emplois ont été créés l’an dernier

”En 2022, 48 nouveaux emplois ont été créés au travers de Formy, la nouvelle marque de cosmétiques, le chiffre d’affaires a atteint 19 millions d’euros, précise Catherine Vuidar, brand manager aux Ateliers du Saupont. Après huit mois de commercialisation en ligne et en magasins, cette nouvelle marque de cosmétiques naturels et solidaires rencontre le succès auprès des distributeurs et des consommateurs. Quelque 80 000 unités de cosmétiques ont été vendues depuis mai 2022.”

De nouveaux produits naturels, dont certains innovants en termes de technologie, vont voir le jour en 2023. Pas moins de 150 000 unités sont prévues en 2023. “Les valeurs durables et solidaires de cette marque belge prometteuse, la naturalité des produits, ainsi que son rapport qualité-prix ont été accueillis chaleureusement par les consommateurs et les distributeurs en font d’ailleurs une marque belge prometteuse”, poursuit Catherine Vuidar.

L’Entreprise de travail adapté tente de trouver un équilibre au quotidien entre mission sociale, modèle économique et respect environnemental. L’équipe a défini cinq axes de développement prioritaires : l’accès à des emplois décents, à la santé, une consommation plus responsable, innovation au travers de la digitalisation, ainsi que le renforcement de partenariats avec la collectivité locale.

Les Ateliers du Saupont dont l’objectif est de rendre la société plus inclusive et solidaire s’engagent dans des projets durables, sociaux et innovants : réduction de 50 % des consommations d’eau et d’énergie, tendance vers zéro accident de travail, meilleur accompagnement psychosocial de ses collaborateurs pour davantage de bien-être, développement de nouveaux outils de production et, enfin, digitalisation des métiers et de l’entreprise.