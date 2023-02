Libramont-Chevigny : Il aurait soutiré 23 500 € à sa mère cancéreuse

Les faits auraient été commis dans le courant du mois de juin 2017 alors que la dame était hospitalisée à Libramont. Didier, le fils unique de la dame a été mis à contribution car cette dernière, alors âgée de 68 ans, semblait ne plus parvenir à gérer ses biens à ce moment-là. Elle avait des absences. Il a même été question de la mettre sous administration provisoire. Le fils avait une procuration sur les comptes.

Selon la dame, il en aurait profité pour lui soutirer 23 500 euros. Le 12 août 2017, la dame a déposé une première plainte. Le procès-verbal n’a jamais été transmis au parquet. Le 14 mai 2018, la dame a été contrainte de déposer une seconde plainte pour abus de confiance. La dame a expliqué que le 22 juin, son fils était venu la voir. Il lui a demandé de donner sa carte de banque en expliquant qu’il allait la placer dans un autre endroit, mais aussi qu’il allait lui acheter une télévision et un frigo. En réalité, tous ces projets n’ont pas été mis en œuvre. Le 23 juin 2017, le fils a tenté de retirer la somme en liquide dans une banque de Saint-Hubert.

Des achats pour la même somme

Le banquier a non seulement refusé, mais également prévenu la dame de ce que son fils avait tenté de faire. L’homme a alors fait virer la somme sur son compte. “Je suis fils unique”, a expliqué le prévenu lors de son passage devant la cour d’appel. “Ma mère m’avait dit de retirer cette somme en liquide et je l’ai remise à son compagnon.” Le problème c’est que la dame dément cette version tout comme son compagnon. Didier, qui était alors sur la mutuelle, s’est acheté une voiture d’occasion pour la somme de 5 000 €. Ensuite, il a retiré 18 500 € quelques semaines avant d’immatriculer une BMW. Des achats dont le total s’élève à 23 500 euros. “J’ai retiré les 18 500 euros et j’ai ajouté 5 000 euros que j’avais en liquide et provenaient de l’élevage de Chihuahuas. Vous pouvez récupérer 2 500 euros par portées et on peut en avoir quatre par an. J’ai rendu tout cet argent à mon beau-père. “Depuis les faits, l’état de la dame s’est amélioré. Elle n’a plus de contact avec son fils et vit avec son compagnon.

Didier a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits d’ivresse au volant, mais également menaces, destruction de véhicule, recel dans le cadre d’une association de malfaiteurs. L’avocat de la défense a estimé que rien n’indiquait que son client n’avait pas remis la somme comme il l’explique. Il a également remis en question la vulnérabilité de la dame. La cour rendra sa décision en mars prochain.