L’échevin Raphaël Schneiders a annoncé, d’entrée de jeu, que le coût de la construction a encore été revu à la hausse. Il s’élève à présent à 6 794 000 € hors TVA, soit une augmentation de 167 752 €. La charge annuelle pour la commune s’élèvera à 541 000 € en 20 ans et à 467 000 € en trente ans.

La commune a reçu, pour rappel, une promesse de subside fixée à 2 205 810 euros. “Les démarches menées pour postposer la validité des offres n’ont pas abouti, a précisé l’échevin. Cela dit, une augmentation des subsides à hauteur de 10 % pourrait être accordée.”

La hauteur de la dépense dans un contexte financier compliqué pour les communes a été épinglée par Raphaël Schneiders mais aussi par l’échevin Michel Marenne, l’échevine Isabelle Lemaire Santos de même que par José Thiry et Daniel Joris et, dans la minorité, par Marc Grandjean et Louis Annet. Ces sept mandataires ont voté contre.

La bourgmestre Véronique Léonard a rappelé que les habitants de Gouvy se sont prononcés en faveur de ce projet dans le cadre d’une consultation citoyenne et qu’un hall sportif dans une commune est un facteur de cohésion sociale. Elle a, par conséquent, donné son feu vert au projet, comme neuf autres mandataires.

Le conseil communal a, dès lors, approuvé par 10 voix contre sept, la poursuite du projet de construction du hall sportif. Pour rappel, les entreprises adjudicataires ont déjà été désignées. La date de la notification aux entreprises est fixée au 2 mars. Il reste, à présent, au collège à obtenir la promesse ferme de subside. Si tout se déroule comme prévu, les travaux de construction débuteront, cette année, après les congés du bâtiment, en août ou en septembre.

Signalons encore que le conseil a marqué son accord, à l’unanimité, sur les conventions d’occupation de la maison de village et de la maison de la laïcité de Beho. Les élèves de l’école communale y seront accueillis durant les travaux dans le bâtiment scolaire.