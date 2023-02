Léglise : un père encourt huit ans de prison

Les victimes ont décrit un climat de terreur infligé par celui qu’elles appellent aujourd’hui “géniteur.” Elles ont expliqué que l’homme était armé et qu’il les a menacées de mort si elles parlaient. Il apparaît également que les mères de ces fillettes ne les ont pas soutenues tant durant leur enfance que dans leurs déclarations par la suite. “Elles ont manqué d’amour et de soutien”, a indiqué le parquet général.

La première des filles a expliqué des scènes d’attentats à la pudeur, mais aussi de viols. La seconde, qui a dénoncé les faits en premier, a expliqué qu’elle avait été victime d’attentats à la pudeur de la part de son père. Cette jeune fille, alors âgée de 16 ans, s’est rendue seule dans un Centre d’Aide à la Jeunesse pour dénoncer ce dont elle avait été victime. La première a alors eu le courage d’expliquer les faits dont elle avait été victime. Sa propre mère ne l’a pas crue. Celle-ci a envoyé un message à la nouvelle compagne de son ex dans lequel elle traitait sa fille de menteuse et disait au couple de tenir bon contre elle. Pourtant, une des mères avait expliqué qu’elle s’était relevée la nuit et avait découvert que son mari regardait un film pornographique avec sa fille.

Une perquisition a eu lieu au domicile du suspect en 2019. Les policiers ont découvert qu’il détenait plus de 3 000 images litigieuses. Il est apparu qu’il avait des images prises dans sa propre salle de bains. L’homme a placé des dispositifs qui filmaient les toilettes et la baignoire ! Des images de sa fille, mais aussi d’une amie de celle-ci ont été découvertes. Le suspect avait placé des caméras espions. Lorsque son épouse l’a découverte, le suspect a déclaré qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait et que ces objets devaient appartenir aux enfants.

Aveux a minima

Alors qu’il avait admis devant le tribunal de Neufchâteau qu’il avait filmé sa salle de bains et sa fille, devant la cour d’appel, il n’était plus très sûr qu’il s’agissait de sa salle de bains, ni de sa fille. “C’est bien moi sur les images”, a expliqué la jeune femme devant la cour. “On reconnaît même mon point de beauté.” Concernant les faits d’attentats à la pudeur, le suspect a admis les faits à demi-mot. “J’ai eu des gestes déplacés”, a-t-il indiqué devant la cour d’appel. “On a fait le jeu du camion. Je n’aurais jamais dû faire cela.”

Mais en réalité, les jeunes filles décrivent des scènes bien plus graves. “Je ne comprends pas pourquoi ses déclarations vont dans ce sens-là. On s’entendait très bien.” L’avocat de la défense a plaidé l’acquittement en estimant qu’il n’existait pas de preuve. L’avocat a également soulevé un problème juridique concernant le voyeurisme car les faits ont été commis avant la mise en place de la loi qui le réprimait. La cour rendra son arrêt en mars prochain.