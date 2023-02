Neufchâteau : Le père violeur écope de 8 ans de prison ferme

Un habitant de Neufchâteau âgé de 57 ans, a écopé de huit ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis des viols et des atteintes à l’intégrité sexuelle de son fils et de sa fille alors qu’ils étaient âgés de 8 et 10 ans au début des abus. Le suspect a déjà bénéficié d’une suspension du prononcé en 2012 après avoir passé sa langue dans la raie des fesses d’une jeune voisine ! Les faits à l’encontre de ses propres enfants ont débuté 2009 sur son fils âgé d’un peu plus de huit ans. Le jeune homme a expliqué que son père ne supportait pas son homosexualité. Il a abusé de lui. Il lui a fait subir des viols techniques et des attouchements. Le jeune homme n’a réussi à parler des faits qu’en 2016 auprès d’une assistante sociale alors qu’il n’avait déjà plus aucun contact avec son père.