Cet immeuble a, pour rappel, été remis à neuf en 2018 dans le but d’accroître la visibilité de la Maison du Pays de Salm laquelle abrite le comptoir d’accueil du syndicat d’initiative et de la Maison du Tourisme Haute Ardenne, un parcours découverte centré sur l’histoire de la localité, des espaces d’exposition et une partie destinée à l’Horeca.

”J’ai ouvert la brasserie et un magasin de produits du terroir en février 2019, se souvient Amélie Detrembleur. La crise sanitaire a débuté l’année suivante et a compliqué la gestion avec des fermetures à répétition. Le Covid a eu raison de mon activité. La brasserie a fermé en février 2022 alors que j’y avais investi plus de 60 000 €. Je reste propriétaire d’une partie du matériel.”

Le Secteur IDELUX Projets publics recherche un partenaire pour gérer à son compte l’espace Horeca. “La concession aura une durée minimum de cinq ans, étant entendu que l’ouverture de l’établissement devra avoir lieu au plus tard 1er juillet 2023, précise Céline Lauren, cheffe de projets chez Idelux. Les locaux mis à la disposition du concessionnaire sont repartis sur trois étages : l’espace Horeca proprement dit d’une surface disponible entre 80 et 170 m² au rez-de-chaussée, un espace cuisine, des réserves, des sanitaires, une terrasse couverte et non couverte et une salle de réunion.”

L’examen des offres se fera selon les critères d’attribution suivants : qualité de l’offre de restauration proposée – concept innovant, décoration intérieure, stratégie de communication et marketing- visibilité et collaboration avec la Maison du Pays de Salm – moyens mis en œuvre et concept, visibilité du restaurant depuis l’extérieur – et, enfin, modalités économiques, financières et techniques.

Une visite des lieux est obligatoire afin de pouvoir remettre offre. Lors de cette visite, une attestation sera remise. L’offre, signée et datée, doit être envoyée à l’adresse email suivante : celine.laurent@idelux.be au plus tard le 7 mars 2023 à minuit.