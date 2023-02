Les pompiers de Bertrix sont intervenus avec un officier de la zone de secours et, en renfort, leurs collègues de Paliseul. D’importants moyens ont été engagés : deux autopompes, une citerne, un autoélévateur et un véhicule de réhabilitation. La police et Ores se sont également rendus sur place.

Dès l’entrée dans le bâtiment, les hommes du feu ont dû faire face à une chaleur importante et une épaisse fumée. Le rez-de-chaussée et l’escalier d’accès à l’étage étaient la proie des flammes. L’incendie a été maîtrisé mais le rez-de-chaussée et une partie du premier étage ont subi d’énormes dégâts.

La maison mitoyenne voisine ainsi que les dépendances à l’arrière ont été protégées. Les occupants seront relogés provisoirement dans la famille. Les autorités communales ont été informées. L’intervention s’est terminée ce matin vers 6 h 30.