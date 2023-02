Douze tués sur les routes gaumaises en 2022. Et 153 blessés. Ces chiffres sont interpellants. Nous faisons le point avec la zone de police.

535 accidents, en un an, sur le territoire gaumais

C’est un bulletin que Jean-Yves Schul, le commissaire divisionnaire de la zone de police de Gaume, aurait aimé plus positif. Sur l’année 2022, ses équipes déplorent 535 accidents (415 avec dommages matériels et 120 avec lésions corporelles). En termes de victimes, la zone de police déplore 135 blessés légers, 18 blessés graves et 12 morts. "Ce sont des chiffres particulièrement interpellants....