Judiciaire : l’amour fou mène à tous les excès, jusqu’à Bastogne

Un Arlonais au moment des faits, mais résidant au Grand-Duché depuis peu est poursuivi pour deux préventions devant le tribunal correctionnel d’Arlon: harcèlement envers son ex-compagne et coups et blessures involontaires. Le premier épisode est relativement banal. "Un couple se lie, plaide Me Marc Kauten, tout se passe bien pendant un an, les petites soirées au resto, les balades à moto… Les choses se gâtent quand Monsieur découvre que Madame va beaucoup sur les réseaux sociaux, principalement avec un homme avec qui elle finira par avoir une relation. Fou de jalousie, mon client qui traversait une mauvaise passe, s’est mis à boire plus que de raison, l’a suivie, l’a importunée et a même effectué un rodéo sur le parking des Pompes Funèbres Colles et Dominicy pour chercher à l’impressionner. Le couple tentera de se rabibocher mais, in fine, il s’est définitivement séparé."