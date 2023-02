La jardinerie Brindille à Recogne, meilleure jardinerie de Wallonie (vidéo)

L’entreprise familiale libramontoise a récemment participé à un concours et obtenu d’excellents résultats portants sur divers critères.

L’Association belge des Jardineries a organisé la 6e édition des "Garden Centre Quality Awards" avec la remise des prix aux meilleures jardineries du pays. La jardinerie Brindille-Fleurs & Déco située à Recogne (Libramont-Chevigny) a décroché une très belle récompense puisqu’elle repart du concours avec une note de quatre étoiles sur cinq, devenant ainsi la meilleure et plus belle jardinerie de Wallonie. "Ce concours était organisé sur l’ensemble de la Belgique avec un classement wallon et un autre flamand, explique Edwin Raskin, cogérant de l’établissement avec ses parents Marie-Sophie...