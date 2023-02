La Commune de Libramont fournit 170 trottinettes aux élèves de 5e et 6e primaires

Ce sont plus de 170 trottinettes qui ont été distribuées dans les différentes écoles primaires de la commune de Libramont-Chevigny. Un subside de 12 500 € a permis de couvrir l’ensemble des dépenses. Depuis quelques années, la Wallonie poursuit une politique active en matière de sécurité routière, notamment au travers d’actions d’éducation et de sensibilisation en milieu scolaire. Les enfants doivent être sensibilisés et formés à...