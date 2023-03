Castors tués et pendus à Houffalize: deux suspects envoyés en correctionnelle

À l’époque, des photos des castors, cloués et pendus par la queue aux entrées de la ville, avaient suscité l’indignation générale sur les réseaux sociaux. "Non seulement le castor est une espèce protégée et essentielle à la qualité de nos écosystèmes, mais l’acte en soi faisait preuve d’une barbarie inqualifiable", souligne Natagora.

"Les membres et volontaires de Natagora se sont immédiatement mobilisés et notre association a déposé plainte en se portant partie civile, déclare Harry Mardulyn, volontaire Natagora. Cette décision de justice est exemplaire en matière d’atteinte à la vie sauvage et à la biodiversité. Elle démontre qu’il n’y a pas d’impunité pour les braconniers !"

Une décision qui pourrait faire date ?

L’unité anti-Braconnage (UAB) de la Région wallonne s’était immédiatement lancée dans une enquête approfondie, utilisant caméras de surveillance et analyse des télécommunications. Très vite, deux suspects ont été identifiés et soupçonnés. Les preuves se sont alors accumulées.

Le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne a ensuite décidé de renvoyer ces deux personnes en correctionnelle pour avoir "capturé, mis à mort intentionnellement, perturbé intentionnellement, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, des spécimens d’espèces de mammifères strictement protégées."

Rappelons qu’aucun jugement n’a encore été prononcé et que les suspects bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

"Cohabitation harmonieuse possible"

Natagora rappelle également que, dans la nature, le castor joue un rôle essentiel: "En aménageant son milieu de vie, il restaure et crée des zones humides avec des retenues d’eau très favorables aux frayères de batraciens et aux poissons. Ce qui est fort apprécié par d’autres espèces comme la Cigogne noire ou la Grande Aigrette qui viennent s’y nourrir. En dégageant les cours d’eau de leur végétation rivulaire, et en coupant les arbres de rives, il permet le retour de la lumière et enrichit ainsi toute la vie aquatique. Le Martin-pêcheur et les libellules apprécient."

Frédéric Raes, du groupe de travail Castor de Natagora, termine: "Évidemment, il arrive que des castors s’installent près des habitations et des jardins et créent des dégâts comme des écorces rongées, des arbres abattus ou des prairies partiellement inondées. Pourtant, avec quelques gestes préventifs, comme la protection des arbres avec du treillis, une cohabitation harmonieuse avec le castor est parfaitement possible dans la grande majorité des cas."

Frédéric Raes, Groupe de travail Castor de Natagora.