C’est avec beaucoup d’émotion que Cindy Wilmet a annoncé son départ du conseil après 11 ans d’engagement pour les Hottonnais. Dans une lettre à l’intention du collège, la future rendeusienne s’est dite fière de son parcours qu’elle doit aux citoyens, sa famille et amis et, surtout, ses colistiers, "je les remercie du fond du cœur".

"J’ai pris exemple sur ta manière de travail"

L’annonce de la démission de Cindy Wilmet a gêné une vivement émotion dans la salle de conseil communal. "Tu as rempli ton rôle de manière exemplaire et positive, a commenté l’échevin, Jean-François Dewez. Avoir quelqu’un comme toi, présent à chaque réunion et si bien informé, ce n’est pas facile quand on est dans la majorité". Avant de confesser, "j’ai parfois pris exemple sur ta manière de travail".

La bourgmestre Martin Schmit et le chef de fil de la minorité Philippe Courard se sont joints pour souhaiter à la conseillère de prendre soin d’elle. "Nous regrettons le départ de Cindy, dont l’investissement, notamment ses comptes-rendus de réunion, m’ont personnellement beaucoup aidé", a conclu le parlementaire wallon.

Cindy Wilmet quitte le conseil communal d’Hotton après 11 années de présence.