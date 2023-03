Meix-devant-Virton : Il vole des plaques de voitures

Malgré son très jeune âge, l’intéressé est déjà bien connu de la justice. En effet, alors même qu’il était mineur d’âge, il a fait l’objet d’une mise en garde par le juge de la jeunesse. Depuis, il n’a cessé de commettre des délits… Il a, à son actif, quatre pages de casier judiciaire et neuf condamnations. Il a été condamné pour entrave méchante à la circulation, beaucoup de faits de roulage, des vols, mais aussi de la vente de stupéfiants.

Cette fois, il doit répondre du vol de deux plaques dans la nuit du 14 au 15 février 2020 sur une Citroën Picasso et une Kangoo stationnées à Meix-devant-Virton. Les 19 et 20 août de la même année, c’est à une Seat qu’il s’est attaqué, également dans la même région. “Je n’avais pas d’assurance et j’ai pris des plaques”, a déclaré le jeune homme. “J’étais jeune et con. Je ne réfléchissais pas vraiment.” Le juge a souligné que lors de son interception, l’intéressé s’était montré désagréable et provoquant avec les forces de l’ordre. “J’étais alcoolisé et j’avais 19 ans. Je sais bien que ce n’est pas une excuse.” Le 23 avril 2020, alors qu’il était détenu à Huy, il a été intercepté avec neuf grammes de cannabis.

Le fait de s’être fait intercepter la première fois ne lui a sans doute pas suffi puisque le 15 mars 2022, alors qu’il était incarcéré à la prison de Lantin, il détenait 16,3 grammes de la même substance. “Je les avais achetés à un autre détenu lors d’une sortie dans le préau. C’était pour ma consommation personnelle.” Selon les dires du jeune homme, il a changé de vie et on ne l’y reprendra plus. “J’ai même passé ma gestion en prison. J’ai passé ma vie de 18 à 22 ans en prison. Il est temps que j’avance. Ce n’est pas en vendant de la drogue et en la fumant que ça va aller.” Le dossier a été laissé en suspend pour permettre la jonction du rapport d’une précédente probation accordée à l’intéressé.