Un sujet qui passionne et qui n’est pas nouveau dans le paysage luxembourgeois. Ouverte le 25 février dernier, elle compte, ce mercredi 1er mars près de 5 600 signatures.

L’équité fiscale entre personnes mariées et célibataires, via l’individualisation, avait déjà été débattue en 2019 à la Chambre. Le ministre des Finances de l’époque, Pierre Gramegna, avait alors promis un futur "nouveau barème unique et neutre".

Quatre ans plus tard, la question est toujours aussi brulante. Le créateur de la pétition dénonce "une forme d’injustice qui mérite d’être réexaminée et discutée à nouveau à l’Assemblée".

Il argumente en pointant notamment le contexte actuel où "l’inflation continue d’augmenter et ceux malgré les différents indices prévus cette année". Il conclut en soulignant que "réformer cette imposition à l’équivalent de la classe 2, permettra à la classe 1 de souffler un peu".

Comme elle a dépassé le seuil des 4 500 signatures, cette pétition sera bientôt débattue à la Chambre. Toutefois, en cette période de crise, le gouvernement grand-ducal a annoncé que l’heure n’était pas aux réformes fiscales.