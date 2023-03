Les "nicotine pouches", que l’on commence à voir dans les stations-service et les Kiosk, sont des sachets de nicotine qui ne contiennent pas de tabac. Mais sont fabriqués par l’industrie… du tabac.

Ces sachets se placent dans la bouche, soit entre les lèvres et les dents, soit au creux de la joue, afin que les muqueuses absorbent la nicotine et la diffusent dans le sang. Les "pouches" sont souvent confondus avec une déclinaison suédoise connue sous le nom de "snus", laquelle contient du tabac. À l’exception de la Suède, ce produit est interdit à la vente dans l’Union européenne.

Pour l’heure, la situation juridique est inexistante pour les sachets de nicotine, alertent le CNAPA et la Fondation Cancer. Ces produits ne contenant pas de tabac et n’étant pas chauffés, contrairement aux cigarettes électroniques par exemple, ils ne sont donc pas soumis à la loi luxembourgeoise en vigueur. Ce qui préoccupe également les associations, c’est que les "nicotine pouches" sont commercialisés comme des produits dits "lifestyle" et inoffensifs, " ce qui dissimule leur potentiel de dépendance".

Leur packaging affiche même des termes tels que "naturel" ou "avec des arômes frais". Ils sont parfois distribués par le biais de jeux-concours, d’événements festifs ou sous forme d’échantillons gratuits. De quoi attirer les plus jeunes. Pour cette raison précise, le CNAPA et la Fondation Cancer appellent les autorités à prendre rapidement les dispositions légales afin de combler les lacunes constatées, d’en interdire la publicité et la vente aux mineurs.