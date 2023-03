”L’expérience principale porte sur l’étude des tumeurs cancéreuses dans l’espace, explique Mohannad Iran-Manesh, ingénieur en système spatiaux. Elle sera réalisée par Tricia Larose de l’université d’Oslo et Vladimir Pletser, candidat astronaute belge et ingénieur et physicien de l’université de Louvain.”

Cette expérience révolutionnaire de recherche sur le cancer est à l’intersection de la technologie spatiale et de la biologie des cellules souches. Elle exploitera l’environnement de microgravité pour étudier si l’absence de pesanteur peut ralentir ou arrêter la croissance du cancer. L‘expérience abordera également le rayonnement cosmique comme une cause potentielle de cancer pour les humains dans l’espace.

” Ce projet est extrêmement intéressant car les résultats pourraient permettre une meilleure compréhension des mécanismes du cancer et potentiellement, ouvrir la voie vers une nouvelle approche curative de cette maladie, qui reste la deuxième cause de décès au monde, poursuit le président de l’ASBL. Comme toutes les expériences sélectionnées pour un vol spatial, “Tumeurs cancéreuses dans l’espace” sera préparée pendant plusieurs années avant le lancement vers la Station spatiale chinoise Tiangong.”

Deux autres expériences préliminaires de chercheurs seront également réalisées lors de ces vols. La première, de Julie Manon de l’université de Louvain, porte sur l’étude du pattern fracturaire en impesanteur. La seconde expérience de Philippe Lefèvre et de Ioana Dimitrova, tous deux de la même université, consiste en la mesure des signaux cardiaques en fonction des niveaux de pesanteur avec le système Kino de HeartKinetics.

Les trois vols auront lieu, avec le même planeur, le matin du mardi 4 avril, avec une possibilité de report au mercredi 5 avril en cas de météo défavorable ou de problèmes techniques.