” La pénibilité du métier de pompier doit être reconnue”

Ce mardi, les pompiers de tout le pays ont manifesté à Bruxelles pour réclamer de meilleures conditions de travail. Parmi eux, des hommes et des femmes du feu de la province de Luxembourg. Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg, fait le point sur la situation des services de secours dans la province.

Quelle est la revendication qui vous paraît essentielle ?

“Le financement des zones de secours. En effet, au quotidien, par manque de moyens, on n’arrive pas à respecter les obligations légales. Celles-ci prévoient, par exemple, six pompiers par autopompe et des départs dans un laps de temps plus court : ces objectifs ne peuvent être atteints en raison du manque d’effectif. Les communes ont payé. L’État fédéral a fait un petit effort en 2023 mais ce n’est pas suffisant pour assurer un fonctionnement pérenne. Il faut, à chaque fois, se battre pour remplacer ceux qui partent. D’année en année, il est de plus en plus difficile d’équilibrer le budget malgré tous les efforts réalisés tels que les économies d’énergie et la diminution des frais de fonctionnement. ”

Vous avez été contraint de geler les recrutements ?

“Tout à fait. Cette année, six pompiers professionnels ont été engagés alors qu’il était prévu d’en recruter 20. L’objectif que la zone s’était fixé, à savoir 312 professionnels fin 2024, ne sera pas atteint. La voilure a été réduite cette année et cet objectif a été reporté, en espérant l’atteindre en 2025 ou 2026. ”

Quid des pompiers volontaires ?

“Actuellement, leur recrutement pose problème notamment en raison de la longueur de la formation. C’est un vrai sacerdoce de s’engager pour deux ans de formation. Actuellement, la zone en compte moins de 400 : il en faudrait le double ! Si nous atteignions la barre des 500, ce serait bien. ”

Certains candidats potentiels renoncent car ils craignent d’être agressés ?

“Je ne pense pas. Il ne faut pas comparer la situation dans les grandes villes et dans la province de Luxembourg. Chez nous, les agressions physiques sont très rares. Cela dit, nos services de secours sont confrontés à une augmentation des faits de violence verbale. ”

Vous regrettez que la pénibilité du métier ne soit pas reconnue ?

“En effet, si cette reconnaissance était acquise, les pompiers ne seraient pas obligés de travailler jusqu’à l’âge de 65 ou 67 ans. Il s’agit d’un métier à risque qui demande une bonne condition physique et un bon entraînement. La pénibilité du métier doit être reconnue. Les pompiers devraient bénéficier d’aménagements de fin de carrière, d’une prépension, par exemple, qui ne leur ferait pas perdre de l’argent. ”