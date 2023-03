Paliseul: il faisait son ménage, en échange elle… lui vole plus de 100.000€ !

Le monsieur, présentant des difficultés intellectuelles, ne sait pas gérer seul ses papiers, ses factures et ses comptes. Il faisait régulièrement appel à une employée de la banque pour l’aider. Alors qu’une amitié se développe avec la Paliseuloise, elle lui propose de l’aider dans la gestion de ses finances. Ce qu’il accepte. En échange, il vient chez elle faire le ménage et garde sa fille quand elle n’est pas là.

Très vite, la dame se met à abuser de cette confiance. Elle retire de l’argent du compte de monsieur. Constatant qu’il ne s’aperçoit de rien, et disposant d’une procuration sur ses comptes, elle prélève de l’argent sur ses comptes à lui pour le verser sur ses comptes à elle. Entre août 2019 et août 2020, un peu plus de 102 000 € seront ainsi transférés !

Il a dû vendre sa maison

Et ce n’est pas tout. Me Romain, avocate du monsieur, qui a découvert le pot aux roses, signale que son client a également payé trois mois de loyer, deux voitures d’occasion et une voiture neuve pour madame pour lesquels il n’a jamais été remboursé. Soit plus de 26 000 € supplémentaires. Sans compter les retraits ou les versements directs qui sont plus compliqués à établir, ajoute l’avocate. C’est bien simple, son client a dû vendre sa maison pour s’en sortir.

"Je m’en veux énormément. Je n’aurais jamais dû faire ça, je n’avais jamais fait ça de ma vie", déclare la Paliseuloise devant le tribunal.

12 mois de prison requis

"Madame a bien pompé l’argent de monsieur, et il est plus que probable qu’il ne reverra pas 10% de tout ce qu’elle a pris", avance la substitute Pascale Robert.

C’est que la dame vit avec seulement 1 700 € par mois, et paie un loyer mensuel de 970 € selon son avocat. Elle n’a donc pas les moyens de rembourser tout ce qu’elle a détourné. Elle dira aux policiers avoir remboursé des dettes avec l’argent prélevé, acheté des parfums, des vêtements et autres.

La substitute requiert 12 mois de prison et le minimum légal pour l’amende, afin que son paiement n’entrave pas le remboursement de monsieur.

"Une personne très fragile aussi"

Me Paul-Emmanuel Ghislain tient à ce qu’on ne charge pas la barque de sa cliente, "une personne très fragile aussi, en incapacité à plus de 66%." Il souligne qu’elle a déjà remboursé 16 000 €. Il conteste donc les montants réclamés au civil.

Les voitures ? "Ce n’est pas du détournement, monsieur les a payées, a avancé l’argent. C’est du non-remboursement de prêt."

Il plaide pour une peine de travail. Voilà qui étonne le tribunal, une médiation pénale n’ayant pas abouti, madame disant d’emblée qu’elle ne pourrait pas faire des travaux d’intérêt général. "J’ai été opérée depuis, je suis donc d’accord pour une peine de travail, explique-t-elle. Mais je suis contre la peine d’emprisonnement, parce que j’ai une fille. Je n’ai personne pour s’en occuper."

Le jugement sera rendu le 4 avril.