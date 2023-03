Un nouveau bloc opératoire pour l’hôpital de Marche-en-Famenne

Le bourgmestre marchois précise que s’il tient à remercier particulièrement l’ensemble du bureau exécutif, c’est notamment parce que ce choix s’inscrit dans un contexte difficile où chacun a bien conscience que les prix des matériaux de construction ont augmenté au cours des derniers mois et que le budget du projet a donc dû être revu à la hausse.

” L’actuel bloc opératoire de l’hôpital de Marche est vieux de plus trente ans et il ne correspond plus idéalement à la pratique d’une médecine moderne, sans compter qu’il est saturé, poursuit-il. Ce nouvel investissement, en plus d’être un outil performant qui offrira des plages supplémentaires pour les opérations, est la pierre angulaire qui doit permettre la suite de l’application du plan directeur.”

Toujours selon André Bouchat, d’autres étapes sont prévues par l’intercommunale de soins de santé. Des étapes qui seront échelonnées dans le temps. Le déménagement des salles d’opération vers ce nouveau bloc était un préalable indispensable car il va libérer des espaces et ouvrir la voie à la rénovation et le reconditionnement d’autres unités de soins.

” Ce nouveau bloc opératoire, avec deux salles qui serviront pour l’hôpital de jour, est une marque de confiance des instances de Vivalia envers le corps médical et constitue un attrait supplémentaire pour accueillir de nouveaux spécialistes, conclut-il. Avec cette décision, qui doit encore être approuvée par la tutelle, le bureau exécutif de Vivalia apporte une aide substantielle au bon fonctionnement de l’hôpital de Marche et à la qualité des soins de santé.”