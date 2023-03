Chemins du Bois de Harre : l’appel est recevable et partiellement fondé

En novembre 2021, le juge de paix du canton de Marche-en-Famenne avait constaté l’existence d’une servitude de passage d’utilité publique, au sein du Bois de Harre, reconnaissant par le fait même l’existence de voiries communales par l’usage du public pendant plus de trente ans.

Une décision qui allait dans le même sens que la position adoptée par le conseil communal de Manhay en 2019, à savoir la reconnaissance de chemins utilisés par le public depuis plus de trente ans, situés pour partie, sur le tracé des sentiers n° 1, 23, 25 et 34, et pour partie, sur des tracés non repris à l’atlas.

Le 16 février dernier, l’appel du propriétaire, Alfred Wilms, a été jugé recevable et partiellement fondé. Le jugement du 16 novembre 2021 a, par le fait même, été partiellement réformé. Le tribunal a toutefois reconnu que des servitudes de passage d’utilité publique traversent le Bois de Harre et correspondent aux tracés des chemins repris dans le plan du géomètre Oudar du 30 septembre 2015.

Le tribunal a ordonné, par ailleurs, “à la commune de Manhay ainsi qu’à l’ASBL Chemin de Wallonie et à l’association de fait “Collectif de défense des chemins publics dans le Bois de Harre”, de veiller par tous les moyens utiles, à savoir signalisation adaptée, plan, balisage, prospectus de randonnée, publication internet, publication du jugement aux valves notamment de la maison communale, à faire respecter la propriété privée d’Alfred Wilms en dehors de l’utilisation des servitudes d’utilité publique.” Il se réserve à statuer sur la demande d’astreinte de 250 euros.

Ce jugement a été accueilli favorablement par Franca Etienne, la porte-parole du collectif, car il confirme que le Bois de Harre reste accessible au public sur les chemins empruntés depuis plus de trente ans. Un bémol cependant : la saga n’est, sans doute, pas terminée. Le propriétaire peut, en effet, toujours se pourvoir en cassation.