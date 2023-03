Meurtre de Tarzan à Bomal: le jury est constitué

Par tirage au sort, sept femmes et cinq hommes ont été désignés pour constituer ce jury d’assises.

Vu la longueur prévue du procès – plus de deux semaines – huit jurés suppléants ont aussi été désignés (quatre femmes et quatre hommes).

Le procès proprement dit débutera dès lundi matin. Ils seront trois à devoir répondre de ce meurtre. Dont la propre fille d’Antoine Marchal, Mélissa Sauvage. Elle soupçonnait son père de viol sur l’une de ses autres filles, âgée alors de 13 ans.

Selon ce que Mélissa Sauvage a reconnu, elle est partie de la région liégeoise, d’où elle est originaire, pour se rendre, le 31 août 2020, en soirée. chez Antoine Marchal à Bomal et ce pour avoir des explications, Elle était accompagnée de deux hommes de son entourage, Renaud Dessart (avec qui elle a été en couple) et Fabrice Duchesne.

Le plan était d’essayer de soutirer des aveux de la victime. Mais il était aussi prévu de lui prendre sa voiture (une VW Touareg), son GSM et toute autre preuve pouvant l’incriminer. Il avait même été prévu d’imaginer une fausse facture de vente de la VW Touareg d’Antoine Marchal. Un document signé par Tarzan sous la contrainte.

Trois accusés pour le meurtre, l’un pour recel

Selon Mélissa Sauvage, le ton est monté entre elle et son père. Renaud Dessart et Fabrice Duchesne sont alors intervenus. Antoine Marchal avait reçu plusieurs coups. Fabrice Duchesne, tout au long de ses déclarations, lors de l’enquête a limité son implication au fait de vouloir séparer Renaud Dessart et Antoine Marchal. Des explications sont dès lors attendues lors de ce procès.

Le trio avait ensuite quitté les lieux pour retourner vers Liège. Mais en emportant notamment le GSM de Tarzan pour éviter qu’il ne donne l’alerte. Selon le trio, Antoine Marchal était au salon lorsqu’ils ont quitté les lieux.

Cependant les protagonistes sont revenus sur place, tôt le lendemain matin, pour ramener des objets dérobés. D’après eux, Antoine Marchal était alors dans son lit à l’étage et ronflait.

Et c’est dans cette pièce que son corps sans vie sera retrouvé, le 9 septembre 2020, alors que le sexagénaire n’avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours.

Mélissa Sauvage, Renaud Dessart et Fabrice Duchesne devront répondre ensemble de meurtre pour faciliter le vol (puisque la voiture et des effets de la victime ont été dérobés).

Un 4e accusé a aussi été renvoyé devant la cour d’assises pour des faits connexes. Il devra, en effet, uniquement répondre du recel d’un GPS volé à Antoine Marchal lors de l’expédition du trio à Bomal.

Plus de 110 témoins convoqués

La première journée de lundi sera consacrée à la lecture d’acte d’accusation par l’avocat général. Le président de la cour d’assises, Hugues Marchal, procédera ensuite à l’interrogatoire des accusés.

Les premiers témoins, à savoir les deux juges d’instructions qui ont été charge de ce dossier ainsi que les enquêteurs, seront entendus dès mardi matin.

En tout, plus de 110 témoins seront convoqués jusqu’au mercredi 22 mars. Selon le calendrier déjà projeté, les plaidoiries débuteront ensuite.