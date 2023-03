Un investissement de 1,3 million € pour les pompiers

”Cet outil de formation va tout de suite porter ses fruits, se réjouit Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg. En effet, il va améliorer la qualité de la formation ainsi que le niveau de sécurité des pompiers en intervention.”

Deux voies de chemin de fer et des wagons permettent, par exemple, de former les pompiers volontaires et professionnels aux bons gestes à poser lors de l’évacuation d’un train. Un exercice grandeur nature qui leur permet de se familiariser aux techniques à mettre en œuvre pour évacuer les passagers en respectant à la lettre les consignes de sécurité.

Un morceau d’autoroute ainsi qu’une partie de toiture ont également été reconstitués sur le site de Sans Souci. “Ces infrastructures placent les pompiers dans des conditions d’entraînement extrêmement réelles, poursuit Stéphane Thiry. Lorsqu’ils interviendront sur le terrain, lors d’un accident de la route ou d’un incendie, ils se remémoreront ce qu’ils ont appris grâce aux nouvelles infrastructures et gagneront en efficacité.”

Le commandant de la zone de secours rappelle que ce centre de formation s’inscrit dans le cadre du projet européen Inter’Red. Cet investissement de 1,3 million d’euros est financé grâce à des fonds européens et à une intervention financière de la Région wallonne. Le solde de 10 % est pris en charge par la zone de secours. Dans ce contexte, les nouvelles infrastructures seront mises à la disposition d’autres zones de secours ainsi qu’aux pompiers de la Grande Région. Des sapeurs grand-ducaux, français et allemands y seront accueillis.

Le projet transfrontalier Inter’Red, en rappel au fonds européen Interreg qui le finance et à la couleur rouge des véhicules de secours, est né du constat que les risques ne s’arrêtent pas aux frontières. La mise en œuvre d’un partenariat à l’échelle de la Grande Région est innovante et permet de cumuler les compétences de chaque acteur et ainsi de proposer des mesures de prévention encore plus adaptées.

Stéphane Thiry conclut en disant qu’en complément, un système de formation virtuel sera bientôt opérationnel à la caserne des pompiers de Paliseul. “La formation pourra être suivie par écran interposé, comme dans un méga jeu vidéo, les pompiers progresseront d’une mission à l’autre et pourront ainsi vérifier s’ils utilisent les bonnes techniques.”