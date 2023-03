Concrètement, ces travaux viseront à :

· Réhabiliter le pont supportant la rue de l’Institut et surplombant la N81 jusqu’à sa dalle de béton, y compris son étanchéité ;

· Rehausser le pont de 25 cm afin d’adapter son profil aux gabarits des poids lourds ;

· Réhabiliter et élargir les trottoirs ;

· Poser de nouvelles glissières de sécurité, sur la N81, à hauteur du pont ;

· Réfectionner les poutres ainsi que les colonnes du pont.

Du lundi 13 mars jusqu’au vendredi 14 juillet, le pont surplombant la N81 et supportant la rue de l’Institut à Messancy sera fermé totalement à la circulation. Cette fermeture permettra de réduire au maximum la durée du chantier et donc de limiter également l’impact pour les usagers et pour les commerces.

· Les usagers seront invités à suivre les déviations mises en place sur la N81 via les giratoires suivant et précédant ;

· L’accès aux piétons sera quant à lui possible.

Sur la N81, une bande devra parfois être soustraite à la circulation en fonction des opérations à mener. Cette réduction de bande s’effectuera, autant que possible, en dehors des heures de pointe.

La fin des travaux est prévue pour le début du mois de septembre 2023.