Neufchâteau: il exhibe ses parties intimes devant sa collègue

Lorsqu’elle se rend à nouveau aux toilettes un peu plus tard, c’est le même scénario qui se reproduit. L’homme l’attend de nouveau, caché dans les toilettes des hommes. Il lui montre de nouveau ses parties intimes. Et lorsque la travailleuse se rend une troisième fois aux toilettes, en passant par les vestiaires pour éviter une nouvelle rencontre désagréable, l’homme fait irruption, ferme la porte et contraint la jeune femme à s’asseoir sur ses genoux. Il tente alors de l’embrasser. Elle va se libérer et crier. "Ma cliente ressent ce comportement comme une tentative de viol, plaide Me Xavier Guiot. J’espère une sanction exemplaire. "